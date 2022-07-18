Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, которые курирует Ростех - Путин

Президент России Владимир Путин раскритиковал работу Ростеха в области инновационных товаров и технологий.

На заседании совета по наццелям и нацпроектам глава государства заявил: "Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, которые курирует Ростех. Знаю, что коллеги сейчас будут говорить, что финансирования не хватает, но я знаю, что там происходит. В том числе по интернету вещей, микроэлектроники (это направление пришлось полностью перезагружать в прошлом году), сетей 5G".

Президент предложил закрепить за каждым вице-премьером кураторство одного из направлений по сквозным технологиям, которые "не потянул" Ростех: "Считаю целесообразным за каждым из этих направлений закрепить отдельного вице-премьера. Каждому закрепить "грядку", так сказать".