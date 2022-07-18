18 Июля 2022
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Экономика За рубежом
Астана (2018) | Фото: Антон Райхштат, Казанский репортер

В казну Казахстана вернулись миллиарды тенге, связанных с родственниками Назарбаева

В казну Казахстана вернулись 230 млрд тенге, сообщает служба центральных коммуникаций при президенте республики.
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На особом контроле находится расследование наиболее резонансных дел с признаками легализации преступного дохода в крупном размере, в том числе за рубежом. Это дела в отношении племянника первого президента страны Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды, его супруги Гульмиры Сатыбалды, а также экс-свата, бизнесмена Кайрата Боранбаева (его дочь, говорят, была замужем за внуком экс-президента Айсултаном Назарбаевым) и другие.

Возвращено (например, из зарубежных юрисдикций) 230 млрд тенге. В частности, по делу, расследуемому Антикоррупционной службой, фигуранты добровольно возвратили из Люксембурга более $170 млн.

Теги: Кайрат Сатыбалды, Кайрат Боранбаев, уголовное дело, тенге



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