Телеканал "Дождь"* возобновит работу

Телеканал "Дождь"* (*внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) возобновит сегодня работу. Редакция планирует пока вещать на YouTube-канале, сегодня в эфир планируется пустить новостную программу "Здесь и сейчас".

Канал ранее был признан иноагентом, в марте редакция приостановила вещание из России. Позже сообщалось, что значительная часть редакции покинула Россию.

"Возвращение "Дождя"* в эфир будет постепенным: сначала выпуски новостей и нескольких авторских программ, затем контента будет становиться больше. Уже осенью мы планируем запустить несколько новых проектов", - говорится в сообщении канала в Telegram.

Редакция сообщила, что получила в Латвии европейскую лицензию на вещание. На первом этапе студии будут располагаться в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже.

"Телеканал "Дождь"* начинает работу в открытом доступе на всех платформах — нас можно будет смотреть и читать во всех наших соцсетях, в YouTube и в кабельных сетях. Наши приложения и сайт не будут работать на первом этапе, но мы работаем и над их запуском тоже. Через некоторое время мы надеемся, что сможем заняться и подготовкой эксклюзивного контента для наших подписчиков", - добавили в редакции.