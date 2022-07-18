H&M назвала дату начала распродажи в России

Распродажа в магазинах шведской сети H&M перед уходом с российского рынка начнется с 1 августа.

Компания объявила, что откроет магазины для проведения распродаж.

Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил "Известиям", что H&M владеет в России 155 магазинами, расположенными в ТЦ, арендодателей еще не уведомили о закрытии торговых точек.

Ранее сегодня ретейлер сообщил, что окончательно прекращает деятельность в России. Компания приостановила деятельность в стране после начала специальной военной операции на Украине.