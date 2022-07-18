18 Июля 2022
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Общество Челябинская область
рупор система оповещения динамик (2012) | Фото:

В Челябинской области 20 июля включат электросирены для проверки системы оповещения

В Челябинской области 20 июля пройдет проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Также будут включены электросирены локальных систем оповещения потенциально-опасных объектов.

Запуск проверочного речевого сообщения будет произведен также через домофонную сеть.

Напомним, проверка системы оповещения населения в регионе проводится два раза в год. Услышав звуки электросирены нужно включить проводную радиоточку, радиоприемник или телевизор.

Теги: сирена, система оповещения,



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