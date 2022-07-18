"Газпром" поставил в Китай рекордный суточный объем газа по "Силе Сибири"

"Газпром" поставил рекордные объемы газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай. Рекорд был зафиксирован 17 июля. При этом конкретные цифры поставок компания не называет.

"Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между "Газпромом" и китайской компанией CNPC", - отметили в пресс-службе российской компании.

Напомним, в мае Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Китай, вытесним с первого места Саудовскую Аравию. В мае Китай импортировал из России рекордные 8,42 млн тонн сырой нефти. При этом нефть поставляется с приличными скидками, а покупатели – Китай и Индия – продают переработанную нефть в виде топлива в те же европейские страны, которые отказываются покупать сырую нефть из России напрямую.