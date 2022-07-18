18 Июля 2022
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сила сибири, газпром, трубопровод, поставки, газовики, сварка (2015) | Фото: пресс-службе Газпрома

"Газпром" поставил в Китай рекордный суточный объем газа по "Силе Сибири"

"Газпром" поставил рекордные объемы газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай. Рекорд был зафиксирован 17 июля. При этом конкретные цифры поставок компания не называет.

"Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между "Газпромом" и китайской компанией CNPC", - отметили в пресс-службе российской компании.

Напомним, в мае Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Китай, вытесним с первого места Саудовскую Аравию. В мае Китай импортировал из России рекордные 8,42 млн тонн сырой нефти. При этом нефть поставляется с приличными скидками, а покупатели – Китай и Индия – продают переработанную нефть в виде топлива в те же европейские страны, которые отказываются покупать сырую нефть из России напрямую.

 

Теги: газпром, сила сибири, газ, китай



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