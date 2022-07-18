18 Июля 2022
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Общество В России
Студенты (2021) | Фото: Накануне.RU

В РИО бьют тревогу по поводу "оптимизации" исторических факультетов в российских вузах

В Российском историческом обществе (РИО) возмущены процессом "оптимизации" исторических факультетов и кафедр в российских вузах.

"В ряде университетов происходит свертывание исторического образования. Например, при слиянии политологических и исторических факультетов. В частности, такая тенденция есть в Омском университете", - рассказал журналистам научный руководитель Института всеобщей истории РАН и сопредседатель РИО  Александр Чубарьян.

Его коллега, председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский считает, что кадровая проблема встанет, когда в российских вузах, в том числе непрофильных (технических) начнется расширение преподавания истории. "Штатная численность сотрудников [факультетов и кафедр истории] много где "оптимизирована" в плохом смысле слова. Непонятно, кто будет преподавать расширенный курс", - поясняет Могилевский.

Что касается самого расширенного курса, то сейчас готовится стандарт преподавания этого предмета, к концу лета документ будет готов. В РИО отмечают, что "раздувать" изучение истории в непрофильных вузах не будут, просто скорректируют текущую ситуацию: "Курс с освещением всех событий не нужен – нужно освещение ключевых событий и этапов истории нашей страны". Также в обществе полагают, что наряду с изучением отечественной истории нужен курс мировой истории: "Представление об истории России будет неполным, если оторвать ее от мирового контекста".

"В перечень [изучаемых] проблем должен войти и курс мировой истории. Например, складывание колониальных империй. Или комплекс проблем, связанных с отношением к России в мире", - отмечает Чубарьян.

Теги: александр чубарьян, история, вуз



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