В Тюмени нового вице-премьера РФ Дениса Мантурова ждут на СУП

С 19 по 21 августа в Тюмени состоится 10 международный бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей — 2022" (СУП). Информация об этом опубликована на сайте областного правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

В качестве гостя на слет предпринимателей приглашен министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Напомним, 15 июля президент РФ Владимир Путин назначил Мантурова вице-премьером. Прибудет ли федеральный чиновник в Тюмень в новом статусе неизвестно.

Форум пройдет в ДК "Нефтяник", мультицентре "Контора пароходства", а также захватит часть территории набережной возле "Конторы пароходства". На 10, юбилейный СУП ожидается более 1500 участников из 15 стран мира.

Также к участию в пленарном заседании приглашены министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, полпред президента в УрФО Владимир Якушев, президент "Опоры России" Александр Калинин. В рамках пленарного заседания участники обсудят новую экономическую политику и ставку на малый бизнес в 2022 году.

Миссия форума заключена в формировании и развитии сообщества успешных предпринимателей. Три дня предприниматели, бизнесмены, топ-менеджеры предприятий, профильные эксперты и представители органов власти будут вместе развиваться, социализироваться и обмениваться связями, ресурсами, знаниями. На ежегодных встречах в Тюмени они задают тренды в развитии международного и молодежного предпринимательства, а также увеличивают вклад малого бизнеса в экономику страны.

За 10 лет форум стал главной площадкой по развитию экосистемы предпринимательства в России.

"За эти годы форум зарекомендовал себя как самая эффективная площадка для развития молодежного предпринимательства. Тысячи молодых предпринимателей, которые собираются на СУПе, получают возможность вывести свой бизнес на новый уровень. Сотни подписанных соглашений, тысячи реализованных за эти годы инвестиционных проектов являются тому подтверждением. В этом году форум обещает быть очень продуктивным на новые контакты и реализацию новых возможностей", — прокомментировал вице-президент "Опоры России" Эдуард Омаров.

В этом году на СУПе будут работать самые актуальные и востребованные площадки: цифровизация и digital, импортозамещение, маркетплейсы и online-торговля, технологии блокчейн, метавселенные, молодежное предпринимательство, ярмарка инвестиций, а также INNOWEEK — площадка, на которой собираются технологические и инновационные стартапы со всего мира.