Вертолет Росгвардии совершил жесткую посадку под Гатчиной

Вертолет Ми-8 Росгвардии совершил жесткую посадку во время учебно-тренировочного полета в Ленобласти.

Жертв и разрушений, по предварительным данным, нет, сообщили РБК в пресс-службе Северо-Западного округа ведомства.

Mash пишет, что вертолет разбился под Гатчиной неподалеку от коттеджного поселка "Горки-Лэнд".

По данным телеграм-канала, предположительно Ми-8 жестко приземлился в поле – машину закрутило из-за сильного ветра. На борту было три человека.