Мишустин – про Рогозина: "В скором времени он займет свое место в строю"

Глава российского правительства Михаил Мишустин поблагодарил за работу Дмитрия Рогозина, который на прошлой неделе был уволен с поста главы госкорпорации Роскосмос. О новом месте работы Рогозина ничего не известно.

"Хотел бы также поблагодарить Дмитрия Олеговича Рогозина, который четыре года руководил государственной корпорацией. Уверен, что в скором времени он займет свое место в строю", - заявил Мишустин на сегодняшнем совещании с вице-премьерами.

В Кремле ранее также отказались сообщить о новом месте работы уволенного Рогозина, но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "Рогозин со временем будет трудоустроен, у него будет новая работа", о которой Кремль своевременно сообщит. Также Песков сообщил, что увольнение Рогозина не связано с наличием каких-либо претензий к его работе.

В прессе ранее появлялась версия, что Рогозин будет направлен или на дипломатическую работу, или на какой-то пост, связанный с Донбассом и юго-восточной территорией Украины, находящейся под контролем ВС РФ.