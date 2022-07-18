В Германии готовят закон об обязательном ношении масок

Немцев скоро обяжут носить маски в общественных местах ради борьбы с ковидом. Это будет сделано для того, чтобы не вводить карантин, заявил министр юстиции Марко Бушманн.

Почти все взрослые немцы были дважды или трижды вакцинированы. Это, однако, не удержало власти от новых запретных мер. Теперь они готовятся к осенне-зимней "волне" ковида, а парламент намерен принять соответствующий закон в сентябре. Потому что эффективность масок неоспорима, сказал чиновник. Ранее заявлялось о такой же эффективности вакцинации.

Масочный режим с небольшими перерывами действовал в Германии два года и не привел к какому-то улучшению. В 2020 году смертность выросла на 9%, а в 2021-м, в условиях ускоренной массовой ковид-вакцинации, - еще на 7%. В 2022 году смертность пока так и не снизилась.

В Западной Европе смертность за два года выросла на 11%, а в Европе в целом - на 20%. Правда, это гораздо меньше, чем в России (37%). Но в России после отмены ограничений она резко упала и в апреле-мае была даже чуть ниже фонового уровня. В Германии же смертность пока не вернулась к прежним значениям.