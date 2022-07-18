Верх-Исетский пляж зальют бетоном ради аттракционов

650 квадратных метров Верх-Исетского пляжа отойдет под новые сезонные аттракционы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Сегодня на участке стартовали работы, которые сильно удивили обывателей района. Строители начали в буквальном смысле бетонировать пляж, что не на шутку встревожило местных жителей.

В городской администрации поспешили успокоить граждан, заверив, что это не самовольные работы какой-либо частной организации.

"650 квадратных метров сданы в аренду для устройства сезонных аттракционов. Служба заказчика утверждает, что документы в порядке", - пояснили в пресс-службе.

Напомним, что именно Верх-Исетский пляж на протяжение уже двух лет приводят в порядок сотрудники Сима-Ленда.