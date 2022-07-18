18 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
проблесковый маячок, полиция, гибдд (2018) | Фото:Накануне.RU

На пляже в Челябинской области автомобиль дважды проехал по голове мужчины

В Челябинской области на карьере рядом с поселком Запасное внедорожник дважды переехал мужчину, отдыхавшего на пляже. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел на берегу карьера вечером 16 июля. "Во время отдыха на пляже мне по голове два раза проехал автомобиль, прошу откликнуться всех, кто хоть что-то видел, а также если у кого-то есть фото или видео, буду очень благодарен", - написал он в соцсетях.

По словам пострадавшего, после наезда у него пропал телефон с наушниками.

В настоящий момент в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции. Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении ГИБДД, на лежащего мужчину наехал 22-летний водитель автомобиля "Хонда".

"В рамках работы по оформлению ДТП проведено освидетельствование водителя, по результатам которого состояние опьянения у него не установлено. Общий водительский стаж молодого человека составляет четыре года, за последний год к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он привлекался шесть раз", - рассказали в УГИБДД.

По данному факту возбуждено административное дело. После определения специалистами степени тяжести причиненного вреда здоровью будет приниматься решение о привлечении водителя к административной ответственности.

Теги: ДТП, пляж,



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