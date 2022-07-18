18 Июля 2022
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Денис Мантуров, МАКС-2017 (2017) | Фото: Накануне.RU

Мантурову "в наследство" от вице-премьера Борисова достались ОПК и УрФО

Новоиспеченный вице-премьер и по совместительству министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в правительстве будет курировать промышленность, а также атомную, ракетно-космическую, судостроительную, авиационную, радиоэлектронную и оборонную отрасли. Об этом на сегодняшнем совещании со своими заместителями сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин.

Эти отрасли Мантуров получил "в наследство" от уволенного вице-премьера Юрия Борисова, который теперь возглавляет Роскосмос. От Борисова Мантурову перешло и кураторство федерального округа – он будет патроном УрФО.

"У вас, Денис Валентинович, есть все качества, чтобы реализовать задачи, поставленные президентом, прошу также учесть в работе и предложения депутатов, которые они высказывали в ходе ваших встреч с фракциями", – подчеркнул Михаил Мишустин.

Теги: денис мантуров, юрий борисов, опк, урфо, кураторство, правительство



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