Мантурову "в наследство" от вице-премьера Борисова достались ОПК и УрФО

Новоиспеченный вице-премьер и по совместительству министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в правительстве будет курировать промышленность, а также атомную, ракетно-космическую, судостроительную, авиационную, радиоэлектронную и оборонную отрасли. Об этом на сегодняшнем совещании со своими заместителями сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин.

Эти отрасли Мантуров получил "в наследство" от уволенного вице-премьера Юрия Борисова, который теперь возглавляет Роскосмос. От Борисова Мантурову перешло и кураторство федерального округа – он будет патроном УрФО.

"У вас, Денис Валентинович, есть все качества, чтобы реализовать задачи, поставленные президентом, прошу также учесть в работе и предложения депутатов, которые они высказывали в ходе ваших встреч с фракциями", – подчеркнул Михаил Мишустин.