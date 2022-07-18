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Николай Стремский (2019) | Фото: youtube.com

Осужденный за насилие над детьми оренбургский священник Стремский не смог обжаловать приговор

Оренбургский областной суд оставил в силе срок наказания священнослужителю Николаю Стремскому, осужденному за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС.

После оглашения решения некоторые воспитанники Стремского, признанные по делу потерпевшими, сообщили, что не согласны с приговором. Они считают, что отца оболгали. По словам воспитанников, они на суде предоставляли доказательства его невиновности.

В декабре прошлого года суд приговорил оренбургского священника Николая Стремского к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима по делу об изнасилованиях, насильственных действиях и других преступлениях против детей. Всего он обвинялся по семи статьям УК РФ.

Священнослужитель был задержан осенью 2019 года. По версии следствия, в течение 20 лет экс-глава Свято-Троицкой Семионовой обители милосердия совершал сексуальные преступления в отношении 11 детей.

Теги: стремский, священник, приговор



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