Сотрудникам СИЗО Ногинска, где умер проректор РТА, грозит срок за халатность

Адвокат проректора Российской таможенной академии Залима Керефова, найденного сегодня мёртвым, Алексей Цыганов заявил, что ему ещё предстоит разобраться, как такое могло произойти. СКР начал расследование обстоятельств случившегося.

"Керефов – вполне вменяемый, здоровый, крепкий. Он сотрудничал со следствием, мог рассчитывать на минимальное наказание", - сказал РБК адвокат, добавив, что не видит смысла в таком развитии ситуации.

Тем временем Главное следственное управление СКР по факту халатности сотрудников следственного изолятора, повлекшей смерть находившегося в СИЗО проректора РТА, возбудило уголовное дело, сообщает пресс-служба управления.

Напомним, тело с порезами нашли утром 16 июля в камере СИЗО №1 в Ногинске.

Керефова задержали на рабочем месте с поличным при реализации бесконтактным способом очередной партии наркотиков. "Взяли" его сотрудники ФСБ. По версии следствия, подозреваемый со своего служебного компьютера покупал наркотики, администрировал сеть из пяти интернет-магазинов по продаже наркотиков в закрытом сегменте "DarkNet", вёл деловые переговоры с покупателями о размерах и стоимости доз и прочую подобную "кураторскую" работу. Керефов занимался такой деятельностью с 2020 г., среди его клиентов были сотрудники РТА.