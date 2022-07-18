18 Июля 2022
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Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье будут судить бывшую сотрудницу УФССП за злоупотребление полномочиями, взятки и мошенничество

В Пермском крае будут судить бывшую сотрудницу УФССП за коррупционные преступления, злоупотребление полномочиями и мошенничество, совершенное в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

С февраля 2017 по июнь 2018 г. обвиняемая, занимавшая пост начальника межрайонного отдела и заместителя начальника межрайонного отдела, в составе организованной группы незаконно возбуждала исполнительные производства на основании фальсифицированных удостоверений и решений комиссий по трудовым спорам. После чего с расчетных счетов различных компаний и индивидуальных предпринимателей было взыскано не менее 222 млн руб. Деньги перечислялись с лицевого счета межрайонного отдела на банковские счета различных физических лиц с целью последующего обналичивания.

В то же время должностное лицо УФССП России по Пермскому краю и обвиняемая получили от адвоката, жителя Перми и двух предпринимателей, в том числе через посредника, взятки различными суммами: от 11 тыс. руб. до миллиона за совершение незаконных действий, связанных с обналичиванием денег. Общая сумма взяток, полученных обвиняемой, составила более 15 млн руб.

"В отношении обвиняемой уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением последней досудебного соглашения о сотрудничестве. Указанные преступления были выявлены сотрудниками региональных УФСБ России, ГУ МВД России и следователями СУ СК России по Пермскому краю в ходе расследования основного уголовного дела, возбужденного в 2018 году по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, по которому также привлечен к уголовной ответственности за совершение тех же преступлений бывший руководитель УФССП России по Пермскому краю", - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, лица, являвшиеся посредниками или передавшими взятки обвиняемой, привлечены к уголовной ответственности.

Теги: пристав, суд, УФССП, коррупция, взятки, мошенничество



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