Минобороны: В Константиновке уничтожено до 250 боевиков "иностранного легиона"

ВС РФ поразили пункт временной дислокации наемников так называемого украинского "иностранного легиона" в Константиновке (ДНР), сообщает Минобороны России.

Удар нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования. Уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей.

В июне российские ВКС нанесли удар по корпусам завода "Мегатекс" в Константиновке. Было ликвидировано до 80 польских наемников.