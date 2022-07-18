Минобороны: В Константиновке уничтожено до 250 боевиков "иностранного легиона"
ВС РФ поразили пункт временной дислокации наемников так называемого украинского "иностранного легиона" в Константиновке (ДНР), сообщает Минобороны России.
Удар нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования. Уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей.
В июне российские ВКС нанесли удар по корпусам завода "Мегатекс" в Константиновке. Было ликвидировано до 80 польских наемников.