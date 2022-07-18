18 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Пачка денег (2022) | Фото: Накануне.RU

В "Кольцово" через таможню пытались незаконно перевезти более 125 миллионов в валюте

138 раз за текущие полгода через таможенный контроль "Кольцово" пытались незаконно перевезти свыше 125 млн рублей валютой. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. Наибольшую популярность в списке стран, куда хотят вывезти деньги жители и гости Урала, имеет Таджикистан.

Чаще всего незаконным провозом бумажной валюты занимались в мае (32 попытки) и в июне (39 попыток). Помимо Таджикистана, куда рубли собирались увезти по меньшей мере 46 раз, наиболее предпочтительными направлениями стали Турция - 40, ОАЭ - 29, Узбекистан - 15 и Азербайджан - 6. В Доминикану и Израиль - по одному разу. При этом, за аналогичный период в 2021 году, хоть на первом месте также и бал Азербайджан, число попыток незаконного вывоза наличных приравнивалось к 13, Узбекистан - 4, ОАЭ - 3 и по 2 Кипр и Турция.

"Количество случаев недекларирования валюты при ввозе по сравнению с прошлым годом возросло с 8 до 50 случаев. Нарушители валютного законодательство прилетают на Урал из Таджикистана (31), ОАЭ (8), Узбекистана (6), Турции (4) и Азербайджана (1). "Любимой" валютой остается доллар США, но в июне из 39 пресеченных попыток нелегального ввоза в 12 случаях нарушители перемещали исключительно российские рубли", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что задекларировать валюту можно онлайн на сайте ФТС России или офлайн в аэропорту.

Теги: таможня, валюта



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