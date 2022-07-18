18 Июля 2022
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Шойгу приказал поражать дальнобойное оружие ВСУ

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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
пуск ракеты, спецоперация, армия, z, оружие (2022) | Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Басурин заявил об охвате Авдеевки в полукольцо

Союзные войска перерезали в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Авдеевка сейчас охвачена в полукольцо", - сказал он в эфире "Первого канала".

Об успехах на Авдеевском направлении начали сообщать на прошлой неделе. Прорвана первая линия обороны. Освободительные силы взяли под контроль Каменку к северу от города. Глава ДНР Денис Пушилин уже включил сегодня своим указом Каменку в зону ответственности администрации Ясиноватой.

При этом все военные эксперты говорят о том, что атаковать Авдеевку "в лоб" не имеет смысла, так как за восемь лет там созданы мощные укрепления. То же самое в июне признал президент РФ Владимир Путин.

Значение Авдеевки в том, что почти все гибельные обстрелы Донецка ВСУ ведут оттуда. От Авдеевки даже до центра столицы ДНР всего 15 км.

Теги: ДНР, Авдеевка



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