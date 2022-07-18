Патриарх Кирилл принял луганских архиереев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с митрополитом Луганским и Алчевским Пантелеимоном, архиепископом Ровеньковским и Свердловским Аркадием и викарием Луганской епархии епископом Беловодским Павлом. Встреча состоялась в Патриарших покоях Свято-Троицкой Сергиевой лавры после вечернего акафиста преподобному Сергию Радонежскому, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Московской Патриархии.

На встрече обсуждались вопросы церковной жизни в Луганской и Ровеньковской епархиях. Она примечательна тем, что 27 мая собрание епископата УПЦ приняло решение о полной самостоятельности и независимости от РПЦ. Но епархии Донбасса заявили, что не признают отделения от РПЦ и остаются под омофором патриарха Московского.

7 июня Священный Синод выразил поддержку всем архиереям, священнослужителям, монашествующим и мирянам УПЦ, которые придерживаются канонической нормы поминовения за богослужениями патриарха Московского и всея Руси. А также перевел крымские епархии в непосредственное подчинение патриарху.