В Челябинске местного жителя осудили за хранение оружия, гранаты и патронов

Жителя Челябинска приговорили к 3 годам лишения свободы условно за незаконное хранение оружия и патронов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина, являясь охотником, незаконно приобрел и хранил у себя дома свыше 3,2 тыс. пистолетных и винтовочных патронов, четыре самодельных пистолета, изготовленных из сигнальных пистолетов, корпус ручной осколочной гранаты дистанционного действия, взрыватель ручных гранат и ручную осколочную гранату оборонительного действия.

Боеприпасы были изъяты сотрудниками УФСБ в октябре 2020 года.