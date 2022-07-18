Свердловские города предупредили об очередных перебоях в ТВ- и радио-вещании

Пользователям радио и телевидения в свердловских городах придется потерпеть перебои в вещании еще неделю. Об этом говорится на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Кратковременные отключения телерадиосигнала с 18 по 24 тюля ожидаются у жителей в Артемовском, Азанке, селе Афанасьевское, Екатеринбурге, Зайково, Каменске-Уральском, Нижний Сергах, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Серове и Талице.

Перебои в вещании начались еще 27 июня и продлились до 3 июля. После этого компания еженедельно объявляла о прекращении вещания на определенных каналах, выставляя перечень городов Среднего Урала и примерное время отключения. В это время на станциях проводились профилактические и другие плановые работы, которые требовали отключения передающего оборудования.

В компании также предупредили, что некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. При этом все отключения были заранее согласованы с вещателями.