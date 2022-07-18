18 Июля 2022
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Экономика В России
Закрытие магазина IKEA в Екатеринбурге (2022) | Фото: Накануне.RU

IKEA в России ограничила 15 минутами пребывание на сайте во время распродажи

IKEA продолжает вводить ограничения в ходе своей финальной распродажи в России, при этом пользователи жалуются, что до сих пор не могут получить доступ к возможности сделать заказ.
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Напомним, сайт IKEA в России "упал" почти сразу после начала распродажи 5 июля и так и не восстановился в полном объеме за последние две недели.

И вот компания ввела новые ограничения. В сообщении IKEA говорится, что время пребывания на сайте для выбора покупок теперь ограничено 10-15 минутами. При этом пользователям все равно придется стоять в виртуальной очереди.

На прошлой неделе IKEA в России предупредила покупателей, что в ближайшее время доставка товаров в Москве и Санкт-Петербурге будет невозможна.

"К сожалению, оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты", - говорится на сайте компании.

12 июля на сайте российской IKEA появилась автоматическая онлайн-очередь на распродажу. Уточняется, что время ожидания составляет от нескольких минут до часа и более.

Теги: ikea, распродажа, ограничения, сайт



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