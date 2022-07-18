18 Июля 2022
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Фрагмент из интервью Владимира Зеленского (2022) | Фото: скриншот с youtube-трансляции

Главу СБУ и генпрокурора не уволили - офис Зеленского

Глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова еще не уволены, он пока лишь отстранены. Об этом заявил на местном телевидении замглавы офиса президента Андрей Смирнов.

"Сейчас речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идет. Речь идет о том, что генеральный прокурор отстранен от должности, а глава СБУ временно отстранен от выполнения возложенных на него обязанностей", – сказал Смирнов.

Окончательное решение будет принято по результатам служебного расследования. Им вменяют то, что они не справились с очищением своих ведомств от "коллаборантов" и "предателей".

Накануне Владимир Зеленский в обход Верховной рады отстранил их. Помимо "шпионов", причинами стали возможная причастность Баканова к продаже западного оружия, а для Венедиктовой - бездействие в уголовном деле против экс-президента Петр Порошенко. Также отстранение свидетельствует о внутриполитической борьбе в Киеве.

Теги: Украина, СБУ, Владимир Зеленский



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