18 Июля 2022
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Экономика В России
торговля магазин супермаркет прилавок (2007) | Фото: Накануне.ru

Продажи товаров по промо в магазинах стали рекордными с начала года

Доля промо (скидок) в продажах магазинами продуктов и товаров повседневного спроса (FMCG) в денежном выражении восстановилась, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные NielsenIQ.

С февраля-марта этого года этот показатель резко сократился. Но в начале июля он достиг 48%, что оказалось новым недельным рекордом для 2022 года.

Положительный сдвиг наблюдается на фоне укрепления рубля и необходимости поддерживать спрос после снижения потребительского ажиотажа.

Как сообщалось, несколько российских торговых сетей с конца февраля отказались от проведения промоакций, предусматривающих в том числе скидки на продукцию.

Отмечалось, что промоакции отменили не только транснациональные компании в рамках отказа от дальнейших инвестиций в Россию, но и российские производители. В основном, это те, кто зависит от импортного сырья.

Теги: скидки, промо, магазины



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