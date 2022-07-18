Разборки УК в стиле 90-ых. В МВД рассказали о причинах драки в БЦ Манхеттен и перестрелки на ВИЗе

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области подтвердили связь между массовой дракой в БЦ "Манхэттен" и перестрелкой на парковке на ВИЗе. Оба события произошли накануне вечером, и в обоих фигурировали представители управляющих компаний.

"Гангстерское поведение налетчиков, по-другому это сложно назвать, было демонстративным, с целью подавить волю к сопротивлению у охраны бизнес-центра. ЧП в бизнес-центре "Мантхэттен" носит тлеющий характер на протяжении долгого периода. Две управляющие компании пытаются любой ценой решить вопрос, кто будет обслуживать бизнес-центр. Этот давний спор пытается разрешить Арбитражный суд Московской области. Та же группа, которая "отличилась" в бизнес-центре, вечером таким же криминальным способом намеревалась насильственно захватить автопарковку на Крауля, но эту попытку оперативно пресекли", - заявил начальник пресс-службы Валерий Горелых.

В областном полицейском главке рассказали подробности ночной силовой операции на одной из парковок ВИЗа. Напомним, что потасовка случилась по адресу Крауля, 168б поздно вечером 17 июля. Местные жители сообщили, что возле автостоянки началась бандитская разборка с криками и стрельбой. Через некоторое время на место происшествия стали подтягиваться полицейские.

Сообщение об инциденте на парковке поступило в дежурную часть ОП №9 в 22.30, после чего на место происшествия прибыли сотрудники городской полиции, управления уголовного розыска и бойцы спецподразделения "Гром". У нарушителей порядка изъяли несколько единиц травматического оружия, патроны, балаклавы, в которых они также были в бизнес центре, ножи и биты. 22 человека доставлены в местный отдел полиции, и на данный момент с каждым из них работают сыщики. Среди задержанных оказался спортсмен 1990 г.р., который и подозревается в избиении сотрудника службы безопасности БЦ.

"Решается вопрос о привлечении подозреваемых как к административной (за дебош на Крауля), так и к уголовной ответственности (за избиение охранника). Подчеркну, что никому из тех, кто намеревался дестабилизировать обстановку в Екатеринбурге способами "лихих девяностых", сделать это не удастся. Какие бы крепыши ни пытались это сделать. Ситуация находится под контролем руководства городской и областной полиции" - заключил Горелых.