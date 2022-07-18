В Челябинске выбрали подрядчика для реконструкции очистных сооружений канализации за 1,5 млрд рублей

В Челябинске выбрали подрядчика для реконструкции очистных сооружений канализации города. Работы выполнит компания из Москвы "Ротек", сообщил на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент Накануне.RU.

Контракт с подрядчиком планируется подписать на следующей неделе. Компания будет выполнять первый и четвертый этап реконструкции. По словам Александра Астахова, это позволит устранить неприятный запах и улучшить состояние воздуха в городе, а также значительно повысить качество очистки сточных вод. Исполнение контракта рассчитано на два года.

Напомним, начальная цена контракта составляла 1,5 млрд рублей. Подрядчик выполнит работы за 1 млрд 485 млн рублей.

Челябинская область получит заем в размере 1,2 млрд рублей для обновления основных фондов очистных сооружений. Такое решение было принято на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию. В начале февраля губернатор Алексей Текслер представил проект реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации областного центра. В городе очистные были построены в 1957 году, а последние работы по модернизации объекта проводились в 1984 году. На реализацию проекта реконструкции очистных сооружений ФНБ выделил 1 млрд 150 млн рублей, еще 286 млн будет направлено из областного бюджета и средств МУП ПОВВ.

Реконструкция затрагивает все блоки очистки сточных вод и сооружения по обработке осадка, что позволит обеспечить соблюдение самых жестких из существующих в Российской Федерации показателей качества воды (высшей категории рыбохозяйственного значения). Кроме того, внедрение технологии обезвоживания осадка приведет к снижению до минимума выброса дурнопахнущих веществ, минимизирует проблему образования отходов от очистки сточных вод.