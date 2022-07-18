Депутат бундестага призвала Европу готовиться к роспуску НАТО

18 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу приказал поражать дальнобойное оружие ВСУ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика За рубежом
Бундестаг (2021) | Фото: picture-alliance/dpa/M. Kappeler

Депутат бундестага призвала Европу готовиться к роспуску НАТО

Евросоюз должен готовиться к роспуску НАТО и проводить более самостоятельную политику, не принося в жертву собственные интересы в угоду США, заявила депутат парламента Германии от Левой партии Севим Дагделен в интервью китайской газете Global Times.

Политик указала на противоречие интересов США и ЕС по украинскому вопросу, отметив, что Вашингтон готов "воевать до последнего украинца" ради военного поражения Москвы. Однако, по ее словам, ЕС не должен подстраиваться под интересы и стратегию Штатов.

"Хотя сегодня многим в Германии это может показаться утопией, наша долгосрочная цель должна заключаться в роспуске НАТО и заменой на систему коллективной безопасности, которая будет нацелена на разоружение и сотрудничество", - сказала Дагделен.

Ранее в Пекине заявили, что ситуация на Украине может привести к усилению дезинтеграционных процессов в Европе и понижению статуса европейских государств на международной арене.

Как полагает директор Института международных отношений при Китайском народном университете (Пекин) Ван Ивэй, кризис на Украине – "западня, подготовленная для Европы Соединенными Штатами", которые с целью увеличения доходов американского военно-промышленного комплекса стремятся к расширению НАТО на восток.

Теги: нато, бундестаг, европа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети