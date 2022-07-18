Депутат бундестага призвала Европу готовиться к роспуску НАТО

Евросоюз должен готовиться к роспуску НАТО и проводить более самостоятельную политику, не принося в жертву собственные интересы в угоду США, заявила депутат парламента Германии от Левой партии Севим Дагделен в интервью китайской газете Global Times.

Политик указала на противоречие интересов США и ЕС по украинскому вопросу, отметив, что Вашингтон готов "воевать до последнего украинца" ради военного поражения Москвы. Однако, по ее словам, ЕС не должен подстраиваться под интересы и стратегию Штатов.

"Хотя сегодня многим в Германии это может показаться утопией, наша долгосрочная цель должна заключаться в роспуске НАТО и заменой на систему коллективной безопасности, которая будет нацелена на разоружение и сотрудничество", - сказала Дагделен.

Ранее в Пекине заявили, что ситуация на Украине может привести к усилению дезинтеграционных процессов в Европе и понижению статуса европейских государств на международной арене.

Как полагает директор Института международных отношений при Китайском народном университете (Пекин) Ван Ивэй, кризис на Украине – "западня, подготовленная для Европы Соединенными Штатами", которые с целью увеличения доходов американского военно-промышленного комплекса стремятся к расширению НАТО на восток.