Россияне переходят на бережливое потребление на фоне сокращения реальных доходов - X5 Group

Россияне переходят на модель бережливого потребления на фоне сокращения реальных доходов, считает крупнейший в России ритейлер X5 Group ("Пятерочка", "Перекресток"). Выводы компания делает на основе своих финансовых показателей. Так, во втором квартале рост выручки замедлился, а рост сопоставимых продаж был обеспечении в основном увеличением среднего чека, передает "Интерфакс".

В компании отмечают, что продовольственная инфляция во втором квартале начала замедлятся, тем не менее, рост цен на продовольственные товары все равно составил 19%. Дефляционными факторами называют укрепление рубля и увеличение предложения по отдельным категориям (овощи и фрукты, яйца, сахар).