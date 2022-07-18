18 Июля 2022
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Россияне переходят на бережливое потребление на фоне сокращения реальных доходов - X5 Group

Россияне переходят на модель бережливого потребления на фоне сокращения реальных доходов, считает крупнейший в России ритейлер X5 Group ("Пятерочка", "Перекресток"). Выводы компания делает на основе своих финансовых показателей. Так, во втором квартале рост выручки замедлился, а рост сопоставимых продаж был обеспечении в основном увеличением среднего чека, передает "Интерфакс".

В компании отмечают, что продовольственная инфляция во втором квартале начала замедлятся, тем не менее, рост цен на продовольственные товары все равно составил 19%. Дефляционными факторами называют укрепление рубля и увеличение предложения по отдельным категориям (овощи и фрукты, яйца, сахар).

Теги: россияне, потребление, бережливость, доходы



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