Тренера Ярцева похоронят на Троекуровском кладбище

Тренер Георгий Ярцев будет похоронен на Троекуровском кладбище 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Прощание с Ярцевым пройдёт 19 июля и начнётся в 10:00 в академии "Спартака". Затем в 12:00 состоится отпевание в храме Воскресения Христова в Сокольниках. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Бывший футболист и тренер Георгий Ярцев скончался в пятницу, 15 июля, на 75-м году жизни. Ярцев в качестве футболиста выигрывал чемпионат СССР (1979), привлекался к матчам за сборную страны. В качестве тренере возглавлял сборную России с 2003 по 2005 год. В 1996 году специалист выиграл чемпионат России вместе с московским "Спартаком".