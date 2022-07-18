Найдено тело проректора Российской таможенной академии, которому грозил срок за наркотики

В СИЗО найдено тело проректора Российской таможенной академии (РТА) Залима Керефова.

Тело с порезами нашли утром 16 июля в камере СИЗО №1 в Ногинске, предполагает Telegram-канал Baza.

Напомним, Керефова задержали на рабочем месте с поличным при реализации бесконтактным способом очередной партии наркотиков. "Взяли" его сотрудники ФСБ. По версии следствия, подозреваемый со своего служебного компьютера покупал наркотики, администрировал сеть из пяти интернет-магазинов по продаже наркотиков в закрытом сегменте "DarkNet", вёл деловые переговоры с покупателями о размерах и стоимости доз и прочую подобную "кураторскую" работу. Керефов занимался такой деятельностью с 2020 г., среди его клиентов были сотрудники РТА.