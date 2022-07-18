18 Июля 2022
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ТМК дала старт строительству на ЧТПЗ комплекса по очистке промышленно-ливневых стоков AQA Баланс (2022) | Фото: Трубная металлургическая компания

ТМК дала старт строительству на ЧТПЗ комплекса по очистке промышленно-ливневых стоков

Трубная металлургическая компания (ТМК) дала старт строительству на Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ), входящем в ТМК, нового экологического объекта – комплекса по очистке промышленно-ливневых стоков AQA Баланс. Как сообщает пресс-служба ТМК, общая площадь объекта составит 3,8 тыс. квадратных метров.

Современные технические решения AQA Баланс позволят очищать стоки от нефтепродуктов, взвешенных и органических веществ, тяжелых металлов и солей. После прохождения всех этапов комплекса очищенная вода будет возвращаться на производство. Излишки, доведенные до нормативов качества воды объектов рыбохозяйственного значения 1-й категории, будут поступать в озеро Шелюгино.

ТМК дала старт строительству на ЧТПЗ комплекса по очистке промышленно-ливневых стоков AQA Баланс(2022)|Фото: Трубная металлургическая компания

"ТМК в своей экологической деятельности особое внимание уделяет заботе о водных ресурсах. На ЧТПЗ уже действует AQA Кристалл – комплекс очистки стоков, которые образуются в результате процесса травления труб. Теперь мы переходим к следующему этапу – даем старт строительству комплекса AQA Баланс, который будет очищать промышленно-ливневые стоки. В результате на предприятии будет создана единая система оборотного цикла чистой воды. Благодаря новому проекту мы делаем еще один шаг на пути достижения равновесия между промышленностью и природой – этот смысл заложен в названии нового комплекса", – отметил генеральный директор ТМК Игорь Корытько.

По его словам, запуск нового экологического объекта запланирован на 2023 год.

Теги: Трубная металлургическая компания, Челябинский трубопрокатный завод, AQA Баланс



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