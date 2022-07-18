18 Июля 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Пермская краевая клиническая больница (2016) | Фото: Накануне.RU

В Перми ребенка, захлебнувшегося в бассейне, перевели из реанимации в педиатрию

Шестилетний мальчик, который едва не утонул в открытом бассейне в Индустриальном районе Перми, переведен из реанимации в отделение педиатрии, сообщили Накануне.RU в краевом минздраве.

Из реанимации ребенка перевели с 17 июля. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь. Состояние ребенка врачи оценивают как средней степени тяжести.

Напомним, инцидент произошел 14 июля. Отдыхающие заметили мальчика, потерявшего сознание. Ребенка госпитализировали. Сейчас он в реанимации, ему продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь. В бассейне мальчик отдыхал вместе с мамой. Возбуждено уголовное дело.

Теги: реанимация, бассейн, ребенок, уголовное дело



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