В Перми ребенка, захлебнувшегося в бассейне, перевели из реанимации в педиатрию

Шестилетний мальчик, который едва не утонул в открытом бассейне в Индустриальном районе Перми, переведен из реанимации в отделение педиатрии, сообщили Накануне.RU в краевом минздраве.

Из реанимации ребенка перевели с 17 июля. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь. Состояние ребенка врачи оценивают как средней степени тяжести.

Напомним, инцидент произошел 14 июля. Отдыхающие заметили мальчика, потерявшего сознание. Ребенка госпитализировали. Сейчас он в реанимации, ему продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь. В бассейне мальчик отдыхал вместе с мамой. Возбуждено уголовное дело.