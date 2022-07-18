Госдолг Свердловской области увеличился до 102,4 миллиарда рублей

Начиная с 1 мая, государственный долг Свердловской области увеличился до 102,4 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте регионального министерства финансов.

Так, на 1 июля общая сумма госдолга составила 102 млрд 435 млн 952 тыс. рублей. 56 млрд 606 млн 844 тыс. из них составляют ценные бумаги. Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней, достигли 45 млрд 829 млн 108 тыс. рублей.

Напомним, что 1 мая госдолг вырос до 100 млрд 215 млн 628 тыс. рублей, несмотря на то, что еще в апреле составлял 99,77 млрд. При этом, судя по январским показателям, государственный долг региона значительно уменьшился: 102,4 против порядка 113 млрд. К концу 2022 года его планируется снизить до 90 млрд. Между тем, по ранее опубликованным документам, госдолг региона к середине десятилетия должен превысить 200 млрд.