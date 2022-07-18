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Общество В России Санкт-Петербург
вакцина от коронавируса &quot;ЭпиВакКорона&quot; (2021) | Фото: ДИП

Эффективность "ЭпиВакКороны" от поражения легких при ковиде составила 2% - исследование

Эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" (две дозы) от центра "Вектор" от какого-либо поражения легких во время распространения в России штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон" составила лишь 2% - эту цифру исследователи сравнивают со статистической погрешностью. В то же время эффективность "Спутника V" (две дозы плюс ревакцинация "Спутником Лайт") составила 71%, эффективность вакцины "КовиВак" от центра им. Чумакова – 46%.

Исследование проводилось Европейским университетом в Санкт-Петербурге и Медицинским институтом им. Березина Сергея, передает РБК. В исследование медики включили данные почти 24 тыс. человек.

Исследователи опрашивали о вакцинации пациентов с подтвержденным ковидом, направленных на КТ легких. Период исследования – 1 октября 2021 года – 28 апреля 2022 года. Этот период считается временем распространения штаммов "дельта" (с часто тяжелым течением болезни) и "омикрон" (с легким течением болезни, но очень заразным).

Авторы исследования выявляли пациентов без каких-либо поражений легких, с легкими поражениями и тяжелыми поражениями. Отдельную группу составили не привитые никакой вакциной пациенты: только у трети из них не было никаких поражений легких.

Что касается защиты вакцин от тяжелого поражения легких, то авторы получили следующие результаты по эффективности российских препаратов: 76% для двудозного "Спутника V", 36% для "ЭпиВакКороны" и 80% для "КовиВака".

"Мы можем сказать, что для "ЭпиВакКороны" показатель эффективности статистически незначим, то есть он неотличим от полного отсутствия эффективности [от какого-либо поражения легких]", — пояснил один из авторов исследования, директор Института междисциплинарных медисследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук.

Теги: эпиваккорона, вакцина, вакцинация, коронавирус



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