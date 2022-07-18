Лифты в здании свердловского правительства заменят на отечественные

Лифты иностранного производителя Kone, установленные в здании правительства Свердловской области, заменят на отечественные. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. По его словам, уход компании с российского рынка не отразится на работе лифтового оборудования, поскольку в стране достаточно отечественных производителей, ничем не уступающих иностранным коллегам.

"Думаю, проблем заменить лифты Kone не составит большого труда, поскольку шахты стандартные, и в эти шахты могут встать любые другие лифты другого производителя. Что касается программного продукта, думаю, наши промышленные предприятия выпускают не хуже, поэтому здесь спокойно можно заменить на отечественные лифты, ведь они бывают различных категорий: и для многоквартирных домов, которые несколько проще и более вандалоустойчивые, есть офисные лифты. Здесь широкий спектр оборудования от различных заводов производителей", - заявил Смирнов.

В разговоре речь шла о замене лифтов по истечению срока их службы, однако когда именно он подойдет к концу министр ЖКХ области не уточнил. При этом добавил, что в отличие от жилых зданий, где заменой лифтового оборудования занимается фонд, за офисные помещения несут ответственность управляющие компании.

Напомним, ранее Смирнов также заявлял, что антироссийские санкции и отсутствие иностранных комплектующих никак не повлияют на программу по замене лифтов в жилых домах Среднего Урала. При этом нынешние лифты, возящие горожан по этажам их домов, на 30% состоят из продукции из-за рубежа.