"Осаждалка не выросла": Захарова резко ответила Трасс на слова о готовности "осадить" Лаврова

18 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу приказал поражать дальнобойное оружие ВСУ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России
(2018) | Фото: пресс-служба МИД РФ

"Осаждалка не выросла": Захарова резко ответила Трасс на слова о готовности "осадить" Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о готовности "осадить" министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и "вызвать на разговор" российского президента Владимира Путина.

"Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз", — написала Захарова в Telegram.

Она напомнила, что попытка этой "дурно образованной женщины" "вызвать на разговор и осадить" Лаврова в Москве закончилась ее позором.

Захарова отметила, что Трасс "не понимала, о чем говорит, и путала географические названия".

"Посол Британии на этих переговорах была вынуждена нашептывать Лиз Трасс в ухо правильные ответы и поправляла свою начальницу после каждого ее ляпа", - заявила представитель МИД России.

По ее словам, также Лиз Трасс за столом в ходе ланча "в отсутствие элементарных манер" сумела своим видом превратить старинный особняк в затрапезный паб.

Ранее Трасс заявила, что в случае ее избрания премьер-министром страны готова провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Она оказалась единственным кандидатом на пост премьера, кто выразил такую готовность.

Встреча с Лавровым, о которой заявила Захарова, прошла в феврале. На ней Трасс заявила о непризнании суверенитета России над Воронежской и Ростовской областями. В ситуацию пришлось вмешаться послу Великобритании в РФ Деборе Броннерт, которая объяснила Трасс, что речь действительно идет о российских регионах.

Теги: захарова, трасс, лавров



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети