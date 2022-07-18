"Осаждалка не выросла": Захарова резко ответила Трасс на слова о готовности "осадить" Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о готовности "осадить" министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и "вызвать на разговор" российского президента Владимира Путина.

"Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз", — написала Захарова в Telegram.

Она напомнила, что попытка этой "дурно образованной женщины" "вызвать на разговор и осадить" Лаврова в Москве закончилась ее позором.

Захарова отметила, что Трасс "не понимала, о чем говорит, и путала географические названия".

"Посол Британии на этих переговорах была вынуждена нашептывать Лиз Трасс в ухо правильные ответы и поправляла свою начальницу после каждого ее ляпа", - заявила представитель МИД России.

По ее словам, также Лиз Трасс за столом в ходе ланча "в отсутствие элементарных манер" сумела своим видом превратить старинный особняк в затрапезный паб.

Ранее Трасс заявила, что в случае ее избрания премьер-министром страны готова провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Она оказалась единственным кандидатом на пост премьера, кто выразил такую готовность.

Встреча с Лавровым, о которой заявила Захарова, прошла в феврале. На ней Трасс заявила о непризнании суверенитета России над Воронежской и Ростовской областями. В ситуацию пришлось вмешаться послу Великобритании в РФ Деборе Броннерт, которая объяснила Трасс, что речь действительно идет о российских регионах.