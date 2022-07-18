18 Июля 2022
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COVID-19 (2020) | Фото: Правительство Пермского края

В Пермском крае врачи прошли обучение по лечению и диагностике оспы обезьян

Медработники Прикамья прошли обучение профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Были приняты дополнительные меры по готовности "скорой" и "неотложки" к оказанию помощи пациентам с подозрением на оспу обезьян. Изоляция контактных будет проводиться в условиях стационара. Минздрав подчеркивает, что все средства для оказания медицинской помощи имеются в достаточном количестве.

"Министерством здравоохранения Пермского края в июне 2022 года проведены обучающие семинары с медицинскими работниками по диагностике и лечению заболевания оспы обезьян. Обеспечена готовность госпитальной базы в соответствии с планом к оказанию медицинской помощи, проведению диагностических исследований на случай выявления больных с подозрением на оспу обезьян, включая наличие препаратов для лечения, средств индивидуальной защиты персонала, контроль за соблюдением противоэпидемического режима по недопущению госпитализации больных оспой обезьян (лиц с подозрением на заболевание) в стационары неинфекционного профиля", - говорится в сообщении.

Кроме того, для медработников края были проведены тактико-специальные учения на базе Пермской краевой клинической инфекционной больницы.

Также на прошлой неделе главный инфекционист краевого минздрава и представители Роспотребнадзора Прикамья встретились с медработниками края по вопросам организации противоэпидемических мероприятий, а также забора, транспортировки и диагностики биоматериалов у пациентов с подозрением на оспу обезьян.

Напомним, в России первый случай оспы обезьян выявлен 12 июля. Зараженным оказался молодой человек, вернувшийся из Европы. Мужчина обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме.

Теги: оспа обезьян, лечение, диагностика, подготовка



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