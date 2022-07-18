Суд в Челябинске оставил в силе приговор электрику, из-за халатности которого погибла девочка

Челябинский областной суд оставил в силе приговор в отношении мастера участка электросетей распределительных сетей Сосновского РЭС, осужденного за халатность, в результате которой 12-летняя девочка погибла от удара током, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В августе 2019 года 6-летний ребенок, находясь на территории домовладения в поселке Кисегачинский, прикоснулся рукой к заземлению электроопоры, находящемуся под напряжением, в результате чего получил удар током. 12-летняя сестра попыталась оттащить его от опоры, но тоже получила удар током.

В результате девочка погибла, а мальчику причинен тяжкий вред здоровью.

В суде была установлена вину обвиняемого, который надлежащим образом не организовал проведение осмотра опоры, вследствие чего своевременно не был выявлен дефект соединения между нулевым защитным проводником и повторным заземлением.

В январе текущего года суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных функций в сфере эксплуатации распределительных электрических сетей в коммерческой организации сроком на 2 года.

Осужденный и его защитник обжаловали приговор, настаивая на оправдании в связи с отсутствием вины в указанных событиях. Областной суд отклонил доводы жалобы.