18 Июля 2022
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палата представителей сша, американский флаг, сша (2020) | Фото: newsarium.org

WSJ: Республиканцы "сольют" Украину

Если в ноябре по итогам промежуточных выборов в Конгресс США Республиканская партия вернет себе контроль над Палатой представителей, то она больше не позволит администрации Джо Байдена тратиться на военную помощь Украине или существенно уменьшит ее. Об этом с тревогой пишет The Wall Street Journal.
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Отмечается, что в мае 57 республиканцев Палаты представителей проголосовали против пакета помощи Украине. Исследовательский институт Heritage Foundation тоже выступил против, мотивировав это тем, что отвлекается внимание от более важных проблем, например инфляции или роста преступности.

Если же США прекратят оказывать военную помощь, это будет иметь разрушительные последствия для украинских войск, предупреждает издание.

На прошлой неделе The National Interest написал, что в США среди республиканцев растет число противников военной помощи Украине, а доля уверенных в победе России на Украине достигла самого высокого уровня с марта и составила 29%.

Недавно экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он не позволил бы начаться военному конфликту на Украине.

Теги: США, Украина, помощь



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