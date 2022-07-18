Кадыров предложил создать в горах Чечни базу ПВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать в горах Чечни базу ПВО. Идею он высказал в своём Telegram-канале.

"В современных условиях России нужны новые стратегические военные решения. В этой связи предстоит провести множество изменений, в первую очередь, я считаю, что в горах Чечни, на южных рубежах России как никогда востребованы системы ПВО. Базу можно разместить на месте танковой части в Шалинском районе. От врага в любой момент можно ожидать что угодно, поэтому нам необходимо упреждающие тактические меры", - написал политик.

Сегодня в мире нет никого, кто бы выступил против той адской мерзости, которую распространяет Запад, кроме России, уточнил глава Чечни.