18 Июля 2022
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Рамзан Кадыров (2022) | Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров предложил создать в горах Чечни базу ПВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать в горах Чечни базу ПВО. Идею он высказал в своём Telegram-канале.

"В современных условиях России нужны новые стратегические военные решения. В этой связи предстоит провести множество изменений, в первую очередь, я считаю, что в горах Чечни, на южных рубежах России как никогда востребованы системы ПВО. Базу можно разместить на месте танковой части в Шалинском районе. От врага в любой момент можно ожидать что угодно, поэтому нам необходимо упреждающие тактические меры", - написал политик.

Сегодня в мире нет никого, кто бы выступил против той адской мерзости, которую распространяет Запад, кроме России, уточнил глава Чечни.

Теги: Чечня, Рамзан Кадыров, горы, ПВО



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