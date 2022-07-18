18 Июля 2022
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Экономика Новосибирская область
Андрей Травников (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил форсировать подготовку к отопительному сезону

В 2022 году работа по подготовке к отопительному сезону в Новосибирской области идёт по плану. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в отличие от проблемного пандемийного периода, сейчас все средства, предусмотренные соответствующей программой предоставления субсидий коммунальным предприятиям, доводятся до муниципалитетов в плановом порядке.

«Просьба обратить внимание на форсирование работ по подготовке к отопительному сезону. В этом году подготовка должна идти с навёрстыванием объёмов двух предыдущих лет, – подчеркнул губернатор на оперативном совещании в правительстве региона. – Я хотел бы увидеть это не только в Новосибирске, где отмечены рекордные объёмы ремонтных работ, но и во всех населённых пунктах всех муниципальных районов. Попрошу министерство ЖКХ и энергетики совместно с Управлением Ростехнадзора максимально строго подойти к получению актов готовности муниципалитетов к отопительному сезону и согласовать максимально короткий график обследования объектов».

(2005)|Фото: Накануне.ru

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов доложил губернатору о текущей готовности объектов ЖКХ к предстоящему отопительному сезону. На сегодня фактическая готовность жилого фонда составляет 46%, котельных – 38%, тепловых сетей – 32% и водопроводных сетей – 25%.

Теги: андрей травников, отопительный сезон, субсидии коммунальным предприятиям



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