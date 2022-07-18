18 Июля 2022
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Общество Москва
(2018) | Фото: Накануне.ru

В Москве 20 июля проверят работу сирен

Столичные власти проведут в среду, 20 июля, проверку системы оповещения населения – будут включены сирены. В последний раз проверка проводилась в прошлом году, тогда в октябре сирены включились по всей стране в рамках всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.

"С 10:40 до 12:00 последовательно во всех районах города прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением "Внимание всем!". Звуковые сигналы продлятся не более одной минуты", - говорится в сообщении мэрии.

Также сигналы будут в эфире телеканалов и радио. "На экранах появится заставка с сообщением "Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!". Его озвучит диктор", - предупредили в правительстве Москвы.

Ранее депутат Мосгордумы Евгений Ступин выяснил, что число бомбоубежищ в столице, их готовность и местоположение являются засекреченной информацией, приравненной к гостайне.

Теги: сирены, проверка, система оповещения



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