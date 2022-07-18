С капремонтом "Дому Уралплана" сможет помочь федеральное финансирование

18 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу приказал поражать дальнобойное оружие ВСУ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
пушкина 14, дом уралплана (2021) | Фото: Накануне.RU

С капремонтом "Дому Уралплана" сможет помочь федеральное финансирование

Многострадальному "Дому Уралплана" на Пушкина, 14 смогут помочь с капитальным ремонтом только федеральные средства. По словам гендиректора регионального фонда содействия капремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислава Суханова, только проектирование работ с объектом культурного наследия (ОКН) обходится до 9 раз дороже, чем аналогичные процедуры с обычными жилыми домами. Именно поэтому планы на некоторые ОКН в Свердловской области постоянно откладываются.

"Мы действительно ограничены 73-м Федеральным Законом, с точки зрения проектирования. К сожалению, мы увидели, что стоимость только проектирования по объектам культурного наследия была до 9 раз дороже, чем в обычном доме с теми же параметрами, которые мы проектируем сегодня. Сейчас мы отрабатываем форматы самих строительно-монтажных работ. Дальнейшим шагом будет рассмотрение со всеми выяснившимися нюансами и подводными камнями следующего проектирования - какие дома попадут. Думаю, что в ближайшее время на уровне министерства нас соберут на это заседание, где мы будем рассматривать дальнейшие планы", - заявил Суханов.

К нему присоединился и министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который напомнил об инициативе губернатора Евгения Куйвашева в рамках депутатской вертикали. В ней предлагается упростить процедуру подготовки к капитальному ремонту ОКН, а также финансировать работы с ОКН регионального значения из федерального бюджета,

"Даже если на ОКН лепнина на фасаде, а мы меняем лифт или отопление внутри дома, необходимо делать проектно-сметную документацию с историко-археологическими исследованиями, которые стоят в 9 раз дороже, чем в обыкновенном доме. По домам, которые действительно являются ОКН, капитальный ремонт должен софинансироваться, в том числе и из федерального бюджета. Думаю, что такие инициативы будут поддержаны и мы сможем уже более оперативно проводить капитальные ремонты объектам культурного наследия", - рассказал Смирнов.

При этом он заявил, что по его мнению не все здания, ныне признанные ОКН, по праву являются таковыми, отчего перед капремонтом необходимо провести ревизию. Входил ли Пушкина, 14 в этот список - Смирнов не ответил.

На сегодняшний день в регионе также занимаются проектированием 24 лифтов для зданий, являющихся объектами культурного наследия. В некоторых из них требуются специальные кабины меньшего размера из-за особенностей строения шахты, что также может сказаться на стоимости. Суханов и Смирнов отметили, что в такого рода работах очень помогла бы федеральная программа по поддержке капремонта в ОКН.

Напомним, что конструктивистское здание 1933 года постройки давно нуждается в капитальном ремонте, но региональный Фонд капремонта затягивает процесс. В 2014 году дом на Пушкина, 14 признали объектом культурного наследия. Он имеет муниципальное историко-культурное значение, как памятник градостроительства и архитектуры. Недавно жильцам отказали в капремонте, а в эти выходные в здании раздался хлопок, проделавший отверстие в балконе.

Теги: Дом Уралплана, капремонт, Екатеринбург, финансирование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети