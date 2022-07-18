С капремонтом "Дому Уралплана" сможет помочь федеральное финансирование

Многострадальному "Дому Уралплана" на Пушкина, 14 смогут помочь с капитальным ремонтом только федеральные средства. По словам гендиректора регионального фонда содействия капремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислава Суханова, только проектирование работ с объектом культурного наследия (ОКН) обходится до 9 раз дороже, чем аналогичные процедуры с обычными жилыми домами. Именно поэтому планы на некоторые ОКН в Свердловской области постоянно откладываются.

"Мы действительно ограничены 73-м Федеральным Законом, с точки зрения проектирования. К сожалению, мы увидели, что стоимость только проектирования по объектам культурного наследия была до 9 раз дороже, чем в обычном доме с теми же параметрами, которые мы проектируем сегодня. Сейчас мы отрабатываем форматы самих строительно-монтажных работ. Дальнейшим шагом будет рассмотрение со всеми выяснившимися нюансами и подводными камнями следующего проектирования - какие дома попадут. Думаю, что в ближайшее время на уровне министерства нас соберут на это заседание, где мы будем рассматривать дальнейшие планы", - заявил Суханов.

К нему присоединился и министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который напомнил об инициативе губернатора Евгения Куйвашева в рамках депутатской вертикали. В ней предлагается упростить процедуру подготовки к капитальному ремонту ОКН, а также финансировать работы с ОКН регионального значения из федерального бюджета,

"Даже если на ОКН лепнина на фасаде, а мы меняем лифт или отопление внутри дома, необходимо делать проектно-сметную документацию с историко-археологическими исследованиями, которые стоят в 9 раз дороже, чем в обыкновенном доме. По домам, которые действительно являются ОКН, капитальный ремонт должен софинансироваться, в том числе и из федерального бюджета. Думаю, что такие инициативы будут поддержаны и мы сможем уже более оперативно проводить капитальные ремонты объектам культурного наследия", - рассказал Смирнов.

При этом он заявил, что по его мнению не все здания, ныне признанные ОКН, по праву являются таковыми, отчего перед капремонтом необходимо провести ревизию. Входил ли Пушкина, 14 в этот список - Смирнов не ответил.

На сегодняшний день в регионе также занимаются проектированием 24 лифтов для зданий, являющихся объектами культурного наследия. В некоторых из них требуются специальные кабины меньшего размера из-за особенностей строения шахты, что также может сказаться на стоимости. Суханов и Смирнов отметили, что в такого рода работах очень помогла бы федеральная программа по поддержке капремонта в ОКН.

Напомним, что конструктивистское здание 1933 года постройки давно нуждается в капитальном ремонте, но региональный Фонд капремонта затягивает процесс. В 2014 году дом на Пушкина, 14 признали объектом культурного наследия. Он имеет муниципальное историко-культурное значение, как памятник градостроительства и архитектуры. Недавно жильцам отказали в капремонте, а в эти выходные в здании раздался хлопок, проделавший отверстие в балконе.