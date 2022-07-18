Арбитраж оспаривает продажу двух участков "Пермского свинокомплекса" на ферме "Карабаи"

Конкурсный управляющий "Пермского свинокомплекса" Илья Зуйкин оспаривает сделки предприятия по продаже двух участков на ферме "Карабаи" в сельском поселении Майский Краснокамского района, сообщает "Ъ".

Два участка площадью 14,02 га и 20,13 га в октябре прошлого года были проданы на торгах индивидуальному предпринимателю Алишеру Маткаримову. Договор купли-продажи был заключен между Маткаримовым и компанией по организации аукционов "Капитал 59". Конкурсный управляющий свинокомплекса требует применить к сделке (договору от 19 апреля 2017 года) последствия недействительности — вернуть в конкурсную массу АО указанные участки.

Управляющий потребовал также наложить на спорное имущество обеспечительные меры: запретить Алишеру Маткаримову отчуждать и распоряжаться участками в Карабаях, а Росреестру — совершать регистрационные действия с этим имуществом. Суд удовлетворил требования о введении обеспечительных мер.

Как сообщало Накануне.RU, предприятие, расположенное в поселке Майский, подконтрольно властям Пермского края. С 2015 года комплекс арендовало ООО "Свинокомплекс "Пермский", подконтрольное омской группе "Синергия". В 2017-м власти региона расторгли с арендатором договор из-за его нарушений, после чего тот оказался в банкротстве. Весной 2021 года обострилась финансовая ситуация в самом АО.

Весной этого года общество тоже признали банкротом и открыли в отношении него процедуру конкурсного производства.

Дебиторская задолженность АО "Пермский свинокомплекс" составляет 1,2 млрд руб. Ее основную часть составляет задолженность бывшего арендатора предприятия — ООО "Свинокомплекс Пермский" в размере 755 млн руб. Кредиторская задолженность акционерного общества — 892,9 млн руб. Наибольшие долги АО имеет перед ООО "Свинокомплекс Пермский" (270,7 млн руб.), ПАО "Пермэнергосбыт" (248,3 млн руб.) и ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" (172,1 млн руб.).