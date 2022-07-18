18 Июля 2022
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Пермский свинокомплекс (2017) | Фото: Пресс-служба главного федерального инспектора по Пермскому краю

Арбитраж оспаривает продажу двух участков "Пермского свинокомплекса" на ферме "Карабаи"

Конкурсный управляющий "Пермского свинокомплекса" Илья Зуйкин оспаривает сделки предприятия по продаже двух участков на ферме "Карабаи" в сельском поселении Майский Краснокамского района, сообщает "Ъ".

Два участка площадью 14,02 га и 20,13 га в октябре прошлого года были проданы на торгах индивидуальному предпринимателю Алишеру Маткаримову. Договор купли-продажи был заключен между Маткаримовым и компанией по организации аукционов "Капитал 59". Конкурсный управляющий свинокомплекса требует применить к сделке (договору от 19 апреля 2017 года) последствия недействительности — вернуть в конкурсную массу АО указанные участки.

Управляющий потребовал также наложить на спорное имущество обеспечительные меры: запретить Алишеру Маткаримову отчуждать и распоряжаться участками в Карабаях, а Росреестру — совершать регистрационные действия с этим имуществом. Суд удовлетворил требования о введении обеспечительных мер.

Как сообщало Накануне.RU, предприятие, расположенное в поселке Майский, подконтрольно властям Пермского края. С 2015 года комплекс арендовало ООО "Свинокомплекс "Пермский", подконтрольное омской группе "Синергия". В 2017-м власти региона расторгли с арендатором договор из-за его нарушений, после чего тот оказался в банкротстве. Весной 2021 года обострилась финансовая ситуация в самом АО.

Весной этого года общество тоже признали банкротом и открыли в отношении него процедуру конкурсного производства.

Дебиторская задолженность АО "Пермский свинокомплекс" составляет 1,2 млрд руб. Ее основную часть составляет задолженность бывшего арендатора предприятия — ООО "Свинокомплекс Пермский" в размере 755 млн руб. Кредиторская задолженность акционерного общества — 892,9 млн руб. Наибольшие долги АО имеет перед ООО "Свинокомплекс Пермский" (270,7 млн руб.), ПАО "Пермэнергосбыт" (248,3 млн руб.) и ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" (172,1 млн руб.).

Теги: Пермский свинокомплекс, арбитраж, карабаи, участки



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