ВООПИиК "зарубило" идею установить арку в честь Николая II в Хабаровске

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) сочло нецелесообразной установку Триумфальной Арки в честь Николая II и членов его семьи на Комсомольской площади Хабаровска, так как она не имеет отношения к сохранению исторического облика города и охране культурного наследия, передает корреспондент Накануне.RU.

Планируемый проект подразумевал не восстановление аутентичного облика утраченного объекта, а создание нового с символическим смыслом, отличающимся от возведенного в 1891 году, сказано в документе за подписью председателя общества. По этому вопросу прошлого голосование, против установки проголосовало большинство членов ВООПИик.

Тем не менее, старинный объект все же планируют восстановить, только в его историческом виде без предлагаемых дополнительных элементов. А также решено поддержать инициативу профессионального сообщества историков и организовать исторический парк, где будут размещены утраченные памятники Хабаровская. Об этом в беседе с Накануне.RU рассказал кандидат исторических наук, член президиума хабаровского краевого совета ВООПИиК Станислав Сливко.

Напомним, что в 2021 году инициативная группа граждан, ядром которого выступило региональное отделение общества "Двуглавый орел", при поддержке администрации Хабаровска открыла памятный камень, на месте которого через год планировали установить триумфальную арку в честь приезда в город цесаревича Николая Александровича в 1891 году.

"Инициативная группа, напротив, от своей идеи не отказалась и намерена продвигать ее дальше, все независимости от этого решения, — прокомментировал Сливко. — В том-то и дело, что инициативная группа заручилась поддержкой на уровне полпредства президента и они могут попросту проигнорировать, что думает Хабаровский ВООПИиК на сей счет".