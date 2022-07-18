В Челябинской области растет заболеваемость COVID-19

В Челябинской области начала расти заболеваемость коронавирусом. За сутки COVID-19 выявили у 110 человек, в том числе у четырех школьников. Два человека скончались.

Днем ранее в регионе было зарегистрировано 107 новых случаев коронавируса, а 16 июля – 98.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, всего за время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 336 тыс. 299 человек. Умерло – 9 тыс. 84 пациента. В настоящий момент в регионе 1 тыс. 735 заболевших. За сутки выписаны 85 человек, всего в регионе выздоровели 325 тыс. 438 пациентов.