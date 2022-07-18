В сочинском поселке Лоо река вышла из берегов из-за ливней

Подъем уровня воды произошел в реке на территории сочинского поселка Лоо в результате ливней. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Отмечается, что сейчас вода пошла на спад, подтопления нет. О пострадавших не сообщается.

На прошлой неделе река Восточный Дагомыс в Сочи вышла из берегов из-за обильных дождей и затопила улицы и приусадебные участки в поселке Дагомыс. Пострадавших нет, потоком воды унесло несколько автомобилей.

Ранее синоптики прогнозировали в регионе дожди, грозы, град до 18 июля.