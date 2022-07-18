18 Июля 2022
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Общество В России
заграничный паспорт (2018) | Фото: Валерий Горелых

Россиянам приходится около месяца ждать, чтобы подать документы на шенгенскую визу

У россиян, желающих получить шенгенскую визу, могут возникнуть проблемы. Визовые центры популярных у туристов стран – Франции, Греции и Испании – ограничили прием документов, в день подать их могут только несколько сотен (а то и десятков) граждан, очередь в некоторых центрах составляет месяц-полтора, пишет РБК.

Так, испанский визовый центр принимает в день 500-600 человек, половина из них приходится на Москву. Представители турфирм говорят, что это очень мало. На французскую визу записи приходится ждать около месяца.

Греческое консульство ограничило прием документов 150 в день со всей России, на эту квоту нужно записываться.

Участники рынка говорят, что это связано в первую очередь с нехваткой персонала в консульствах и посольствах (например, греческих дипломатов выслали в ответ на недружественные действия). При этом доля отказов в визе не увеличилась и составляет всего около 1% - как и в прежние времена.

Теги: шенгенская виза, россияне, документы, консульство, посольство



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